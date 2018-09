Transportvirksomheder skal have en klar politik for brug af mobil under kørsel

TRANSPORTORGANISATION EFTER UNDERSØGELSE:

Onsdag 12. september 2018 kl: 11:56

Af: Redaktionen Baggrunden for ITD’s opfordring er en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, som bliver offentliggjort onsdag, og som viser, at hver sjette erhvervschauffør (17 procent) tjekker mail, læser sms’er eller surfer på nettet under kørslen.Tallet er faldet i forhold til sidste år, hvor 26 procent af chaufførerne angav, at de anvendte mobilen, mens de kørte. Men chaufførerne bør slet ikke anvende håndholdt teleudstyr, når de kører, mener ITD, som derfor opfordrer transportvirksomhederne til at have en klar politik for sikker kørsel.





- Uopmærksomhed udgør en alvorlig trussel for trafiksikkerheden på vejene, og brug af håndholdt teleudstyr er i den forbindelse en af de store syndere. Som brancheorganisation vil vi derfor gerne opfordre transportvirksomhederne til at arbejde med sikkerheden og udforme en konkret og handlingsanvisende trafiksikkerhedspolitik, med klare anvisninger om brugen af håndfrit udstyr for både firma- og privattelefon, siger Jørn-Henrik Carstens, politisk chef i ITD.





Transportminister Ole Birk Olesen fremsætter inden længe et lovforslag, der skærper reglerne for brug af alle håndholdte kommunikationsapparater under kørslen, så det kommer til at koste både en bøde og et klip i kørekortet, hvis chaufførerne anvender håndholdt teleudstyr under kørslen. ITD bakker op om ministerens forslag.





- Det er uhyre vigtigt at forebygge ulykker på vejene, og som professionel chauffør, bag rattet i en lastbil har man et stort ansvar for at køre sikkert. Det ansvar tager vi meget alvorligt i branchen, og med den nye teknologi der er til rådighed, er det muligt at sikre, at den nødvendige kommunikation mellem virksomheder og chauffører foregår på en forsvarlig og trafiksikkermåde, siger Jørn-Henrik Carstens.





Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension har i undersøgelsen spurgt 1.051 erhvervschauffører om årsagen til de uopmærksomme handlinger bag rettet, og her fremgår det, at 19 procent svarer, at de ikke kan lade være, 22 procent fremhæver, at køretøjet er deres kontor, 15 procent siger, at de tror, at arbejdspladsen forventer, at de er tilgængelige på telefonen og 6 procent angiver, at de keder sig.









