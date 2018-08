Politikere giver lys for udvidelse af Skagen Havn

Torsdag 30. august 2018 kl: 14:05

Udvidelsen sendes i udbud

Fakta om tredje etape af havneudvidelsen

190.000 kvadratmeter nyt landareal - heraf 155.000 kvadratmeter til udlejning

950 meter ny kaj

Vanddybde 10-13 meter ved kaj

Større vanddybde i indsejlingen (vanddybde øges fra 12 til 16 meter)

Større vanddybde ved krydstogtskajen (vanddybden øges fra 11 til 12,5 meter)

Væsentligt forbedret besejlingsforhold til Østhavnen (bredere indsejling)

FF Skagen A/S har sikret sig 60.000 kvadratmeter til etablering af blandt andet lagerhaller og containerterminal

Pelagia AS har sikret sig 38.000 kvadratmeter til at etablere en fiskeindustri med forarbejdning af pelagiske fiskearter

Af: Redaktionen Med vedtagelsen af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse (miljøvurderingsrapport) for udvidelsesplanerne rykkede første spadestik til tredje etape af udvidelsen af Skagen havn nærmere.- En stor byggesten i forhold til at realisere etape 3 udvidelsen er nu faldet på plads med byrådets godkendelse. Nu afventer vi blot den endelige anlægstilladelse fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsen, som vi forventer er en formalitet efter byrådets godkendelse, siger Willy B. Hansen, der er administrerende direktør Skagen Havn.Den nye havneudvidelse vil resultere i blandt andet 190.000 kvadratmeter nyt landareal, hvoraf 155.000 kvadratmeter er til udlejning. Derudover vil udvidelsen også omfatte 950 meter ny kaj.Det primære formål er at skabe endnu bedre rammer for havnens kunder med fokus på fiskeriet, fiskeindustrien og dens følgeerhverv. FF Skagen A/S og Pelagia Norway har allerede sikret sig henholdsvis 60.000 kvadratmeter og 38.000 kvadratmeter af det nye areal.- Byrådet bakker fuldt og helt op om planerne for Skagen Havn. Tredje etape af udvidelsen åbner for, at eksisterende muligheder for vækst og for at få nye kunder ind kan realiseres. Med sin strategisk vigtige placering har Skagen Havn et stort potentiale for at udvide forretningen og fortsætte den organiske vækst. Vi er ambitiøse, og Skagen Havns vækstkurve viser, at vi har noget at have ambitionerne i, siger borgmester Birgit S. Hansen (S) i forbindelse med om vedtagelsen af udvidelsesplanerne for Skagen Havn.I begyndelsen af oktober bliver havneudvidelsen sendt i udbud. Efter planen skal udvidelsen være færdig i løbet af 2020.- Vi sender hele projektet i udbud som en totalentreprise i et internationalt EU-udbud. Prækvalifikationen sker sideløbende med, at der udarbejdes tilbud. Vi forventer at have tilbud hjemme i løbet af december, og at vi kan tage det første spadestik til udvidelsen i første kvartal af 2019, siger havedirektør Willy B. Hansen.Skagen Havns investeringer betales alene af havnen og den kommercielle aktivitet, som erhvervskunder bidrager med. Frederikshavn Kommune stiller dog kommunale lånegarantier for de lån, som havnen optager. Skagen Havn har fået en lånegaranti fra Frederikshavn Kommune på op til 570 millioner kroner til havneudvidelsen. Den eksakte pris på udvidelsen fastsættes, når udbudsrunden er afsluttet og evalueret.