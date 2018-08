Skagen har fået containerforbindelser ud i verden

Onsdag 22. august 2018 kl: 11:02

En hjørnesten i Etape 3 udvidelse



Af: Redaktionen Skagen Stevedore A/S har etableret og driver containerterminalen. Selskabet har investeret i en mobil containerkran, der har en løftekapacitet på op til 125 ton og en svingradius på 51 meter.- For FF Skagen betyder containerterminalen, at vi kan styrke planlægningen af vores produktion og afskibning af vores egne produkter, som betyder en bedre service over for vores kunder i hele verden. Samtidig ser vi i Skagen Stevedore et forretningspotentiale i terminalen, som tilbyder en global transportløsning for virksomheder i den nordlige del af Danmark, siger Sales Manager ved FF Skagen, Thomas Fisker Hansen.Den ugentlige containerrute kan både håndtere indgående og udgående gods. Containerskibet har ruteforbindelser mellem Skagen Havn og resten af verden gennem MSC’ forgrenede containernetværk. Hidtil har nordjyske virksomheder skulle sende deres gods til Aarhus for at få det afskibet med MSC’s containerskibe. Den nye rute vil skabe mulighed for mere effektiv transport af gods til og fra de nordjyske virksomheder.Den nye containerrute er blevet en realitet i tæt samarbejde med Skagen Havn, der har været involveret i tiltrækningsstrategien af et rederi til ruten.- Som infrastrukturleverandør er det essentielt, at vi hele tiden optimerer vores service i tæt samspil med aktører på havnen og er med til at skabe de optimale vilkår for regionens virksomheder. Det er aktiviteten med Skagen Stevedore et godt eksempel på. Containerruten er samtidig en vigtig, økonomisk hjørnesten for den nye havneudvidelse Etape 3, så vi er meget glade for at kunne byde MSC velkommen, siger Willy B. Hansen, der er administrerende direktør i Skagen Havn.Den nye containerrute er etableret på det eksisterende havneareal og vil blive flyttet til det nye areal, når Etape 3 er realiseret. Etape 3 indebærer blandt andet en udvidelse af havnearealet på ca. 190.000 kvadratmeter og 930 meter nyt kajareal. Det nye areal forventes at stå klar til udnyttelse i løbet af 2020.