Busvognmænd har budt velkommen til de første associerede medlemmer

Tirsdag 24. juli 2018 kl: 09:00

Energiselskabet OK

VDL Bus & Coach

Jyske Bank

Energiselskabet YX Danmark

HH Ferries Helsingør ApS

Energiselskabet Circle K

VBI Group ApS

Dekra AMU Center Sydjylland A/S

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det associerede medlemskab er for virksomheder og organisationer, der har en interesse i eller leverer information, services eller udstyr til branchen for persontransport. Det associerede medlemskab åbner en række muligheder for at være en del af netværket og profilere ydelser samt at blive informeret om og deltage aktivt i det daglige og strategiske arbejde, foreningen udfører.De første associerede medlemmer er: