Vognmand i Stenløse har fået forvogn med kroghejs og containerpåhængsvogn

Fredag 13. juli 2018 kl: 08:00

Af: Redaktionen Multilift kroghejset er monteret på et fire-akslet Volvo FH540 Tridem-chassis med fuld luftaffjedring og langt Globetrotter-førerhus.Kroghejset er fra Sawo’s lavtbyggede serie og har derfor en lavere byggehøjde for at holde køretøjets totalhøjde så lav som muligt. Hejset er med horisontalt forskydelig krog, der kan skydes 1.450 mm tilbage, så hejset kan håndtere containere i længderne 4,8 meter og op til 6,8 meter. Kroghejset har indvendig og udvendig kombilock samt funktionerne “Hurtig sænk”, “Ilgang” og “Hurtig tip”.Opbygningen har fået monteret komplet skørtesæt mellem alle aksler. NOPA-containerpåhængsvognen, der kan kobles på det monterede træk, er med luftaffjedring med hæve/sænk og med liftaksel monteret på anden aksel. Der kan skubbes container på forfra og bagfra. Påhængsvognen er ligeledes inddækket med skørt i begge sider. Vognmand Søren Nielsen beskæftiger sig med affaldshåndtering.