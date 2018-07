VOLVO TRUCKS FORTÆLLER OM ØGET TRAFIKSIKKERHED:: Nye teknologier kan øge beskytte cyklister og fodgængere i trafikken

Nye teknologier kan øge beskytte cyklister og fodgængere i trafikken

Torsdag 5. juli 2018 kl: 20:07

Der forventes endnu flere sikkerhedskrav i fremtiden. I 2023 er EU-kommissionen klar til at indføre teknologistandarder for registrering af bløde trafikanter.

Der vil også komme udsynsstandarder for tunge køretøjer.

Af: Redaktionen Set i lyset af, at byerne rundt om i verden vokser, fordi tre millioner mennesker hver uge flytter til byområderne, bliver der mindre plads til den enkelte fodgænger, cykelist, bil , bus eller lastbil.- Byer bringer folk sammen, men når så mange personer og køretøjer deler den samme begrænsede plads, bliver mange fodgængere og cyklister ofre for skader og dødsfald i trafikken, siger Carl Johan Almqvist, der er trafik- og produktsikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks.Hos Volvo Trucks er sikkerhed en af kerneværdierne. I løbet af virksomhedens 90 år lange historie er der opbygget stor viden om trafiksikkerhed. Den strækker sig lige fra forskning i trafiksikkerhed til udvikling af sikkerhedsteknologi til køretøjerne, såsom sporassistent og intelligent fartpilot med nødbremse, til chaufførtræning og design af sikrere køretøjer. Trafiksikkerhedskampagner såsom ’Stop, look, wave’ (svarer til det danske ’Trafiksikkerhed i Øjenhøjde’) og ’See and Be Seen’ rettet mod cyklister og børn er også en vigtig del af indsatsen.- Eftersom chauffører, cyklister og fodgængere deler vejen, er det vigtigt for dem at forstå hinandens behov og begrænsninger. Som lastvognsproducent kan vi gøre meget for at sikre, at ingen kommer til at skade i en ulykke, der involverer et af vores køretøjer, og for at øge den generelle bevidsthed om trafiksikkerhed. Vi har en vision om nul ulykker, siger Carl Johan Almqvist.Nu vælger mange storbyer også at tackle udfordringen på bredt plan. På verdensplan har adskillige storbyer taget ’vision nul’ tilgangen til skader i trafikken. I London har byens transportmyndighed, Transport for London, et mål om nul alvorlige ulykker og dødsfald på deres veje og om, at 80 procent af alt transport i London sker til fods, på cykel eller med offentlig transport i 2041.For at opfylde sin vision indarbejder London nu en lang række foranstaltninger til forbedring af trafiksikkerheden, lige fra at reducere fartgrænserne til at øge håndhævelsen samt ændring af designet på vejene og byens farligste kryds. Transport for London har målet om at reducere trafikrisici som udgangspunkt for beslutningsprocessen og arbejder tæt sammen med grupper for udsatte trafikanter og køretøjsproducenter som Volvo Trucks for at finde løsninger.- Vi har brug for, at transportvirksomhederne forbedrer deres flådes sikkerhed, siger Will Norman, Walking and Cycling Commissioner hos Transport for London.Et vigtigt initiativ, der er på vej fra Transport for London, er at udvikle verdens første standard for direkte udsyn (Direct Vision Standard, DVS) for tunge køretøjer i byen. Ifølge udkastet til forslaget skal alle tunge køretøjer over 12 ton kunne demonstrere et højt niveau af direkte udsyn fra førerhuset eller andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger for at kunne operere i London fra 2020.- Direkte udsyn fra lastvognens førerhus har vist sig at influere betydeligt på reduktion af risikoen for fodgængere og cyklister, idet blinde områder er en nøglefaktor i påkørsler, siger Will Norman.At sikre udsynet fra førerhuset er en vigtig del af Volvo Trucks’ sikkerhedsfilosofi. Det er især vigtigt i udviklingen af køretøjer til bymiljøer. Den opdaterede Volvo FE med lav indstigning har eksempelvis et ekstra lavt chassis og muligheden for at tilvælge forstørrede ruder, der dækker meget af dørene. De ekstra vinduer giver chaufføren direkte udsyn langs med siden af køretøjet.- Dette er den ultimative lastvogn i forhold til at maksimere det direkte udsyn, fordi du som chauffør nærmest er i øjenhøjde med cyklister og fodgængere på vejen, siger Claes Avedal, der er sikkerhedschef hos Volvo Trucks.Lastvogne, der kører i byerne, er også klar til at blive sikrere ved hjælp af bedre teknologi, der kan registrere bløde trafikanter rundt om køretøjet. I det EU-finansierede Xcycle-projekt samarbejder Volvo Trucks med teknologivirksomheder og forskningsinstitutter, og en af teknologierne involverer et system, der registrerer cyklister.- Næsten 40 procent af de ulykker, der involverer lastbiler og cyklister, sker på køretøjets passagerside. Det er det mest kritiske område ved et højresving. I Xcycle-projektet ønsker vi at finde ud af, hvordan vi kan reducere denne type ulykker ved at kombinere advarselssystemer i lastvognen med byens intelligente trafiksystemer ved hjælp af wifi. Såvel lastbilchaufføren som cyklisten vil modtage en advarsel for at gøre dem opmærksomme på farlige situationer, udtaler Xcycle projektleder Jerome Vigneron fra Volvo Trucks.- Projektet er en perfekt mulighed for at bidrage til vores mål om nul ulykker, siger han videre.Resultaterne af projektet vil blive præsenteret til november.- Det er meget positivt at se, at der stilles højere krav til trafiksikkerheden. Vi er sammen om det - alle trafikanter skal involveres for at forbedre trafiksikkerheden i vores byer, siger Carl Johan Almqvist.

