Lastbilmægler leverer flere forskellige til den samme

Onsdag 4. juli 2018 kl: 08:00

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hovedparten af de mange nye DAF’er har inden for de seneste par måneder fået sat nummerplader på og er sat i drift i hos K. Hansen Transport, hvor man er godt tilfreds med de foreløbige leverancer.- Det startede faktisk allerede i fjor, hvor vi fik to nye DAF XF 460-kranbiler leveret af Carsten Lykke. Det gik lige efter en snor, så da vi skulle have en ny portion lastbiler i år, gik vi til Carsten Løkke igen, siger driftscontroller Preben Jørgensen, der er ansvarlig for indkøb af materiel hos K. Hansen Transport.- Denne gang var det noget mere kompliceret end i fjor, hvor det ”kun” handlede om to kranbiler. Nu skulle vi have 18 mere af både XF og CF-modellerne. Egentlig har jeg aldrig været nervøs for at lægge en så stor ordre hos Carsten Lykke, for koordinering og planlægning har altid været hans adelsmærke, siger Preben Jørgensen og fortsætter:- Hvordan Carsten får kabalen mellem de mange underleverandører til at gå op, har jeg aldrig helt forstået, men det lykkes for ham hver gang.De 18 nye DAF’er består af 12 trækkere, 2 krantrækkere, 2 forvogne, 1 forvogn med kran samt 1 forvogn med presenningopbygning. Sidstnævnte skal blandt andet køre med korn- og foderstoffer med den forlængede og renoverede påhængsvogn, som Carsten Lykke også har stået for.- Der arbejdes på højtryk i transportbranchen i øjeblikket. Det giver travlhed i lastbilbranchen, så jeg ved, at det har været en kamp for Carsten at få alting koordineret og leveret som aftalt. Det er stort set gået efter planen, og de små kiks, der har været undervejs, er ikke Carstens skyld, siger Preben Jørgensen og tilføjer:- De får os nok til at ændre indkøbsstrategi fremover. Næste gang vil vi nok satse på flere opbyggere til de forskellige opgaver i forhold til deres kompetencer i stedet for at lægge alle æggene i én opbyggerkurv.Leverancen af de mange nye DAF’er til K. Hansen Transport gik i gang i marts, og de sidste bliver efter planen leveret lige efter sommerferien. K. Hansen Transport råder dermed over i alt 20 DAF’er ud af en flåde på ca. 60 lastbiler. Hen over sommeren bliver vognparken midlertidigt lidt større, idet omkring 15 brugte lastbiler, som K. Hansen Transport efter planen skal returnere efter endt leasingperiode, vil overlappe de nye DAF’er i nogle måneder på grund af stor travlhed.