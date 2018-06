Pirattaxi-kørere endte i fængsel

Torsdag 28. juni 2018 kl: 09:49

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den 22-årige mand fik seks måneders fængsel for sin andel i flere af pirattaxi-turene, der endte med, at ”kunderne” fik stjålet deres dankort. Den 20-årige fik 10 måneders fængsel, mens den 17-årige, der er somalisk statsborger, blev idømt syv måneders fængsel og fik en betinget udvisning.De tre unge mænd var tiltalt for i alt 68 forhold, men retten frifandt dem for flere forhold, som den ikke fandt, der var nok bevis for at dømme dem for.- Ud fra de forhold de blev dømt for, er dommen tilfredsstillende. Men jeg vil nu nærlæse rettens begrundelse og se på, om jeg eventuelt vil indstille den til at blive anket, siger anklager Tanja Fogt.