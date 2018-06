Amerikanske Uber vinder appel-sag i London

Onsdag 27. juni 2018 kl: 09:40

Af: Redaktionen Retten har åbnet for, at Uber får licens i en periode på 15 måneder. Begrundelsen er, at Uber har ændret på sin service, så den er i overensstemmelse med britiske regler.









Baggrunden for, at Transport for London afviste at give Uber licens for en fem-årig periode var blandt andet, at Uber ikke i tilstrækkeligt omfang kontrollerede chaufførernes baggrund og anmeldelser af alvorlige lovbrud.

