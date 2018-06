Køgevirksomhed har fået ny kran

Fredag 22. juni 2018 kl: 11:20

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye Effer-kran er monteret på et fire-akslet Volvo FH 8x4-chassis med akselafstand på 4.300 mm. Kranen har en rækkevidde på 19,65 meter og med flyjibben og to manuelle forlængerarme kan den række ud på 35,9 meter.Der er monteret støttebensbom både forrest og bagerst - samt et frontstøtteben - for at give en optimal stabilitet, når kranen skal lave tunge løft ved langt udlæg. Der er også monteret et aftageligt aluminiumslad over den fire-akslede lastbils skammel.Lellinge Container & Kran tilbyder transportløsninger inden for eksempelvis daglige renovationsopgaver til specialtransport.