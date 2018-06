Politiet tog slovensk vognmand i AdBlue manipulation

Torsdag 21. juni 2018 kl: 09:49

Af: Redaktionen Bøden for manipulationen lød på 22.500 kroner plus et krav om, at lastbilen efterfølgende blev gjort lovlig på et autoriseret værksted. Politiet eskorterede lastbilen til værkstedet, hvor den blev repareret for 27.000 kroner.Tungvognscenter Syd oplyser, at det er den første sag hos dem for så vidt angår Euro 6-lastbiler. Der er det seneste år blevet afsløret over 200 Euro 5-lastbiler i at køre med manipulerede AdBlue systemer. Laboratorietest af manipulationer foretaget på Euro 6 lastbiler viser, at én manipuleret lastbil forurener mere end 60 ikke-manipulerede lastbiler.Euro-betegnelsen er en miljø-klassificering som et givent køretøj skal overholde. Euro 6 er den seneste, og har været gældende siden 2013.Den slovenske vognmand, der blev afsløret i forbindelse med en Tungvognskontrol i Kolding-området, har erkendt sigtelsen.