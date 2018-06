Udenlandske lastbiler og chauffører blev taget af politiet

Onsdag 20. juni 2018 kl: 19:59

Af: Redaktionen Torsdag 7. juni kontrollerede Tungvognscenter Syd i Sydøstjyllands Politi en rumænsk lastbil på rasteplads Ålsbo på Fyn. Kontrollen viste, at der var manipuleret med lastbilens SCR-anlægget på to forskellige måder. Derudover havde chaufføren overtrådt reglerne for køre- og hviletid. Lovovertrædelserne udløste et samlet bødekrav på 33.000 kroner. Virksomheden betalte bøden og ønskede ikke at få sagen indbragt for retten i Danmark. Den efterfølgende reparation af SCR-anlægget kostede 75.500 kroner og blev betalt til værkstedet, inden køretøjet fik lov til at køre videre.Onsdag 13. juni blev to tyrkiske lastbiler kontrolleret på rasteplads Hylkedal Ø ved Kolding. Den ene havde fejl på sættevognens ABS-system og blev fulgt på værksted med et krav om, at få fejlen udbedret.







I den anden lastbil havde chaufføren mange gange kørt uden et kort i kontrolapparatet, og anvendt funktionen OUT uberettiget. Han havde derfor massive overtrædelser af køre og hviletidsreglerne. Derudover var lastbilens hastighedsbegrænser indstillet til 92 km/t, hvilket var for højt i forhold til gældende regler.





Virksomheden fik et samlet bødekrav på 180.000 kroner. Køretøjet er fortsat tilbageholdt, da vognmandsvirksomheden ikke har betalt sikkerhedsstillelse.





Tirsdag 19. juni blev en polsk lastbil med en rumænsk chauffør vinket ind til kontrol. Chaufføren anvendte en anden mands førerkort, når han løb tør for køretid. Derfor blev han blev sigtet for overtrædelse af straffeloven og reglerne om køre/hviletid. Det samlede bødekrav i sagen blev på 123.000 kroner, som den danske virksomhed, der ejer det polske datterselskab, indvilligede i at betale for at få køretøjet frigivet. Sagen skal senere behandles af retten i Kolding, idet kørsel på en anden persons førerkort takseres til fængselsstraf i Danmark.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.