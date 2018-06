Brian i Grindsted har fået nyt wirehejs

Onsdag 20. juni 2018 kl: 10:58

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det nye wirehejs, som Sawo selv producerer, er af typen CLF425S-3W. Det er monteret på en fire-akslet Volvo FM 500 med tridem-bogie, fuld luftaffjedring og langt globetrotter-førerhus.Det nye Sawo-wirehejs har en tip kapacitet på 25 ton og en optrækskapacitet på 23 ton. Hos Sawo har Volvo-chassiset fået monteret trækbom samt træk udstyret med luftservo.Der er yderligere monteret udtag for automatbagsmæk samt hydraulikudtag for en pendelside, så vognmandsforretningen kan anvende funktionerne på det træk, han ønsker at køre med.