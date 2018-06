Arbejdtilsynet forklarer forskellige aktørers ansvar ved vejarbejde

Mandag 18. juni 2018 kl: 12:23

Af: Redaktionen Arbejdstilsynet peger på, at der er to hensyn at forholde sig til ved et vejarbejde. På den ene side ønsker trafikmyndighederne at afvikle trafikken og på den anden side ønsker Arbejdstilsynet at sikre, at vejarbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.Derfor har Vejdirektoratet - blandt andet i samarbejde med Arbejdstilsynet - udviklet 8 beskyttelsesmåder, der er egnet til forskellige vejarbejder og hastigheder.Interesserede kan læse mere om ansvarsfordelingen i forbindelse med vejarbejde