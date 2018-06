Usbeker skal i fængsel på livstid

Torsdag 7. juni 2018 kl: 15:00

Af: Redaktionen Rakhmat Akilov fra Usbekistan dræbte fem mennesker med lastbilen. Han handling er blevet betegnet som terror, og han har fået en livstidsdom ved Tingsretten i Stockholm. Ud over domme for at have slået fem mennesker ihjel og for terror, er han derudover blevet dømt til udvisning fra Sverige. Han blev også dømt for 119 forsøg på drab, samt i 24 tilfælde at have bragt andres liv i fare.