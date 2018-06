Færre kom til skade i trafikken sidste år

Torsdag 7. juni 2018 kl: 07:45

Mænd bliver oftere dræbt i trafikken

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Der kan være mange forklaringer på den positive udvikling. Vejnettet forbedres løbende, der bygges blandt andet rundkørsler og venstresvingsbaner, fjernes faste genstande og oversigtsforhold forbedres. Derudover bidrager kampagner, daglige trafikmeldinger, løbende vedligehold af asfalten og hurtige udbedringer af skader på skilte og autoværn til trafiksikkerheden, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.- Vi skal desuden huske, at trafiksikkerhed ikke kun handler om de indsatser, som Vejdirektoratet, politiet, kommunerne og Rådet for Sikker Trafik laver. Det handler også om, at trafikanterne har et ansvar for at vise hensyn til hinanden, siger hun.175 dræbte i trafikken i 2017 ligger på niveau med udviklingen for de seneste fem år, mens antallet af dræbte er mere end halveret siden 2008. Den samme tendens gør sig gældende for tilskadekomne i trafikken.Mens ulykkerne med tilskadekomne eller dræbte personer er faldet, ses en stagnerende tendens, når det gælder ulykker, hvor der alene er tale om materiel skade. Der sker således tre gange så mange skader på køretøjer som på trafikanter i ulykkesstatistikken.Der var tre gange så mange mænd som kvinder, der blev dræbt i trafikken i 2017. Der var også langt flere mænd, der kom alvorligt til skade i trafikulykker, end kvinder, mens kønnene ligner hinanden mere, når det gælder lettere skader.- Der er en tydelig tendens til, at mænd i endnu højere grad end tidligere er overrepræsenterede i dødsulykkerne. Hvor der for få år siden var to dræbte mænd for hver trafikdræbt kvinde, er der nu tre dræbte mænd for hver dræbt kvinde. Vi ved fra tidligere undersøgelser, blandt andet fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, at mænd ofte er mere risikovillige i deres kørsel. Det kan være en del af forklaringen, siger Marianne Foldberg Steffensen.Der er stadig flest trafikanter, der kommer til skade i en personbil. Det gælder for 44 procent af de dræbte og tilskadekomne i 2017. De bløde trafikanter er også meget udsatte i trafikken. Cyklister udgør 24 procent af de dræbte og tilskadekomne i 2017, mens fodgængere udgør 13 procent.Mange ulykker med tilskadekomne eller dræbte personer sker på lige vejstrækninger og i kryds.Interesserede kan læse mere om ulykkesudviklingen i Vejdirektoratets årsnotat, som kan findes