Herning-vognmand får nyt materiel til transport af elementer

Mandag 4. juni 2018 kl: 12:56

Af: Redaktionen Den specielle trailer er leveret med tre tre 10 tons BPW Eco Plus-aksler, så den kan opnå en totalvægt på 48.000 kg ved blokvognskørsel. Ved almindelg kørsel er totalvægten 42.000 kg. De vedligeholdelsesvenlige aksler er udstyret med nødsikring, som sikrer ukontrolleret sænkning under kørsel.Innenladeren har hydraulisk affjedring og har kører på seks 385/65 R 22,5 dæk.Chassiset er svejst i højkvalitets finkornsstål og har vinkelprofiler til optagelse af fladpaller. Bagsmækken er i kombineret udførelse. Den er hængslet i venstre side, 267 grader vandret svingbar samt 90 grader lodret oplukkelig. Der er integreret klapbart underkøringsværn for transport af flere paller.På Innenladeren er der monteret to par hydrauliske lastsikringer - to styk på hver side, som er vandret og lodret svingbare. Lastsikringerne kan flyttes og fastgøres i længderetningen på vinkelskinnerne. Derudover er der syv par surringsringe, som er ligeligt fordelt på længdevangerne samt fire surringsøjer på svanehalsen.Traileren har et betjeningsskab i venstre side med indbygget lys og opbevaringsskabe bagerst i begge sider.Innenladeren kan anvendes til transport af færdigelementer.Rich. Andersen & Sønner A/S blev etableret 31. maj 1990.