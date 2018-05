Vognmandsformand fremhævede organisering som en stor styrke

Lørdag 26. maj 2018 kl: 10:00

Af: Jesper Christensen Martin Danielse trak historiske linier tilbage til 1924, hvor Kronborg Birks Vognmandsforening blev “tvunget” til at etableret sig - presset af kunder, som selv anskaffede sig heste og vogne - og af chauffører, der organiserede dig i fagforeninger og dermed stod stærkere i løn- og arbejdsforhold.





Dermed beskrev han også situationen i dag, hvor nogle arbejder på at få transportpriserne ned, mens andre arbejder på at få ordnede forhold, så man kan konkurrere på lige vilkår.







Martin Danielsen var meget klar i sin beretning og fremhævede DTL som en vognmandsorganisation, der arbejder på at sikre ordnede forhold og rammer, som sikrer mod udnyttelses af billig arbejdskraft og dæmmer op for social dumping.







- Når jeg snakker om gamle dage, er det fordi, jeg selv som aktiv vognmand hver eneste dag kan se en fornuftig mening med, at vi ikke står alene og hver for sig med hver vores udfordringer. I vognmændenes verden synes jeg, at DTL - Danske Vognmænd med sit solide fundament af aktive vognmandsforeninger i meget høj grad demonstrerer, at der er et påtrængende behov for, at vi har en kritisk masse, der kan tale med én stemme.









DTL’s formand kunne over for de forsamlede vognmand så fortsætte med at pege på styrken i at være mange sammen - specielt i det kommende år, hvor politikerne skal træffe mange transportpolitiske beslutninger - og hvor der også er valg til Folketinget og til EU-Parlamentet.







- Det bliver endnu vigtigere, når nu vi senest næste forår skal gøre erhvervet ekstra synligt for de politikere, der både vil vælges og genvælges til Folketingsvalget og valget til EU-Parlamentet. Glem endelig ikke det, sagde han.





Lovene skal følges

DTL markerer sig som nævnt ovenfor markeret som en vognmandsorganisation, der ønsker ordnede forhold. Det fulgte Martin Danielsen op ved at slå fast, at love og regler skal overholdes.







- I DTL er holdningen, uden forbehold, at gældende regler og love skal overholdes. Og det kontrolleres og sanktioneres af myndighederne, der er sat til det i vores retssamfund. Og er der problemer i regler og lovgivning - og det er vi jo alle sammen enige om, at der er - så arbejder vi på at gøre dem bedre, nemmere, enklere, mere fair, sagde han med en utvetydig henvisning til styrken i at stå sammen i en vognmandsorganisation.







Martin Danielsen fremkom i den forbindelse med et ønske om, at politikerne fik samlet regler og myndigheder inklusiv kontrollen under samme tag.







DTL’s formand kom også kort ind på en sag fra Vestjylland, hvor en vognmand fortolkede køre- og hviletidsreglerne på en måde, så hans chauffører kørte ud over køre- og hviletidsreglernes normale rammer.









- Det tilkommer hverken mig eller DTL at fælde dom i de konkrete sager, for der kan være forhold, vi ikke kender, og kendsgerninger, som medierne ikke har bragt frem. Men det er vigtigt for mig at få sagt klart og tydeligt: I DTL er holdningen, uden forbehold, at gældende regler og love skal overholdes. Og det kontrolleres og sanktioneres af myndighederne, der er sat til det i vores retssamfund. Og er der problemer i regler og lovgivning - og det er vi jo alle sammen enige om, at der er - så arbejder vi på at gøre dem bedre, nemmere, enklere, mere fair, sagde Martin Danielsen og fortsatte:









- Vi skal som vognmænd bestræbe os på, efter bedste evne og i god tro, at forsøge at overholde de til enhver tid gældende regler og lovgivning. Vi skal ikke opfinde vores egne regler. Og i det omfang vi gør det - så lader vi dem køre gennem Folketinget, inden vi begynder at praktisere dem. Og det gælder i alle sager. Fra dyretransporter til out-kørsel. Fra spærretider til køre-/hviletider.





Martin Danielsen opfordrede vognmændene til at koncentrere sig om egne forretninger og se, hvor tingene kan gøres bedre.





- Jeg synes, den her branche er fyldt med knalddygtige, flittige, herlige folk. Men vi ved også godt, at der er ting, vi kan gøre bedre. Lad os tage fat på dét, og lad os starte hjemme i vores egen butik, sagde han og fortsatte:





- Så overlader vi til DTL at gøre det, som DTL er bedst til: Nemlig at kæmpe den ofte vanskelige og langsommelige kamp, det er, at få forbedret regler, love og vilkår ad de rette kanaler - fra Christiansborg til Bruxelles. Og når kampen udmønter sig i nye regler, begynder vi at køre efter de nye regler.







Og kampen giver resultater. Martin Danielsen fremhævede en række eksempler:





Modulvogntog

Øget totalvægt

Ændrede fartgrænser for lastbiler i byerne, så de følger den generelle skiltning

Fritagelse for kvælstofafgift for tilsætningsstoffet Ad Blue

Lempede sanktioner for bagatelovertrædelser af køre- og hviletidsregler - Tilsvarende havde vi haft dobbeltregistrering af tunge kranvogne, fortsat blokvognspladebøvl, forkortede trailere til medbringer-trucks og uklarhed om frontmonteret udstyr, fremhævede Martin Danielsen og fortsatte: - Tilsvarende havde vi haft dobbeltregistrering af tunge kranvogne, fortsat blokvognspladebøvl, forkortede trailere til medbringer-trucks og uklarhed om frontmonteret udstyr, fremhævede Martin Danielsen og fortsatte:



- For ikke at tale om 50 km hastighedsbegrænsning på ringvejene, brændeafgift og tre meter brede traktor-påhængsvogne, samt vognmænd, der havde måttet lukke butikken, fordi de lå i en landzone.







Og der er mere at kæmpe for. Efter de udvalgte resultater pegede Martin Danielsen på en række punkter, der angår vognmænd i Danmark:

Mangel på kapacitet på vejene, så transporterne tager længere tid

Fem-akslede kranbiler

Ændring af særtransportbekendtgørelsen

Flere opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen

Et mere åbent marked for transport af affald og øget genanvendelse

80 km/t hastighedsgrænser for lastbiler uden for byerne

Tilladelseskrav til varebiler

Til det sidste punkt pegede Martin Danielsen på, at Folketinget er i gang med at behandle et forslag, som VLAK-Regeringen ikke har villet fremsætte, men som et flertal uden om regeringen så har fremsat i stedet for. Forslaget, der vil indføre tilladelseskrav for varebiler, ventes vedtaget inden Folketinget går på sommerferie.





