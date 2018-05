Her er den nye vejledning om særtransporter

Onsdag 23. maj 2018 kl: 12:00

Af: Redaktionen Baggrunden for den nye "Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport" er, at Færdselsstyrelsen for nylig kunne konstatere, at der var opstået usikkerhed om betingelserne for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport.





Færdselsstyrelsens nye vejledning redegør for forskellen mellem den tilladelsesfrie og den tilladelseskrævende særtransport samt for de individuelle betingelser, der skal være opfyldt.





Herudover indeholder vejledningen en redegørelse for de i betingelserne grundlæggende begreber ’nødvendigt’, ’udeleligt’ og ’ét stykke gods’.





Endelig gennemgår vejledningen den rimelighedsvurdering, som politiet skal foretage, når de skal vurdere, om der kan gives en tilladelse til særtransport. Der er også eksempler på de forskellige hensyns betydning i konkrete situationer.











her: Interesserede kan læse den nye vejledning



Færdselsstyrelsen peger på, at vejledning er skrevet på en måde, så den kan være til nytte for alle - både myndigheder og private, der ønsker at gøre sig mere specifikt bekendt med de grundlæggende betingelser for særtransport.

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.