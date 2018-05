Tidsfristerne er for korte

LASTBILPRODUCENTER OM CO2-KRAV:

Fredag 18. maj 2018 kl: 02:00

Af: Redaktionen Trods den afvisende tone i udtalelsen er ACEA grundlæggende enig med EU-Kommissionen om målet - en fuldstændig overgang fra fossile til bæredygtige brændstoffer.







EU-Kommissionen er kommet med et forslag til CO2-standarder for motorer i lastbiler. EU-Kommissionen foreslår med udgangspunkt i 2019 CO2-reduktioner på 15 procent i 2025 og 30 procent i 2030.

Men de krav er efter ACEA’s opfattelse for strenge og tager ikke højde for, hvordan lastbilmarkedet fungerer. Her er udvikligen af de lastbiler, der skal på markedet i 2025 allerede i gang, så 2025-målet om en 15 procents reduktion er for firkantet, når fristen for det første CO2-krav er så kort.







ACEA peger også på, at 2030-kravet går i mod en realistisk teknologi-udvikling, da de mest avancerede brændstofbesparende teknologier tager tid at udvikle.







ACEA accepterer introduktionen af CO2-standarder for lastbiler, men opfordrer EU-politikerne til at være omhyggelige i arbejdet med af tilrettelægge dem og huske på kompleksiteten i markedet.







