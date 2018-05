Hospital i Køge tester førerløs bus

Torsdag 17. maj 2018 kl: 10:21

Førerløse busser åbner for nye mobilitetsløsninger for borgerne:



De er fleksible

De kan køre hele døgnet

De er sikre i trafikken og kan dermed give mere mobilitet til borgerne

Forsøget er inddelt i tre faser:

Første fase, som starter 28. maj, bliver at teste en førerløs bus i lobbyen på Sjællands Universitetshospital, Køge.

Næste skridt, som forventes at gå i gang i starten af 2019, er at lade bussen køre mellem afdelinger på Slagelse Sygehus.

I den sidste fase skal bussen køre mellem Ølby St. og Sjællands Universitetshospital, Køge. Det sker forventeligt fra sommeren 2019.

Fakta om den førerløse bus:

Servicehastighed op til 25 km/t

2400 kg, L: 475 cm, H: 265 cm, B: 211 cm

11 siddepladser og 4 ståpladser

Busserne er 100 procent eldrevne og kan køre ca. 8 timer (100 km) på en fuld opladning à 4 timer

Bussen kan “se” 360 grader og reagerer på objekter i 60 meters omkreds

Det bliver gratis at benytte busserne i forsøgsperioden

Bussen er fra det franske firma Navya

Atkins er valgt som assessor, den uafhængige sikkerhedsrådgiver, for projektet

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De førerløse busser på Sjællands Universitetshospital, Køge, er første etape i et samarbejde mellem Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet, der har som formål at udbrede den førerløse teknologi.Det med udgangspunkt i ovenstående, at Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet har indgået et samarbejde og indledt en forsøgsrække med førerløs teknologi på Sjællands Universitetshospital, Køge og Slagelse Sygehus.Forsøgene skal give erfaringer og viden om, hvordan borgerne oplever og bruger den førerløse teknologi.I april indgik Movia en aftale med Autonomous Mobility om at afprøve førerløse minibusser, hvoraf den første begynder at køre i lobbyen på Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH) fra 28. maj.