Dansk Taxi Råd har fået ny formand

Onsdag 16. maj 2018 kl: 15:18

Af: Redaktionen Dansk Taxi Råds bestyrelse har konstitueret sig efter den årlige generalforsamling. En enig bestyrelse valgte at konstituere sig med Esbjerg Taxas formand, Torben Kirketerp, som ny formand.- Jeg er selvfølgelig både stolt og ydmyg over den tillid, som bestyrelsen har vist mig. Som jeg ser det, står vi i Dansk Taxi Råd foran to store opgaver i den kommende tid. Denne ene er at få fusionen med Danske Busvognmænd eksekveret på bedste vis til gavn for vores medlemmer. Den anden opgave er af få sat vores synlige aftryk på de løbende evalueringer af den nye taxilov. Det er vigtigt, at vi løbende byder ind med forslag til forbedringer og pragmatiske løsninger, hvis det viser sig nødvendigt, siger Torben Kirketerp.Ved generalforsamlingen i Dansk Taxi Råd blev Tadzudin Kasami fra Taxa Syd genvalgt til bestyrelsen som næstformand. Derudover blev Kim Grøn fra Kalundborg Taxa og Ulrik Fredensborg fra Aarhus Taxa valgt ind i bestyrelsen, som nye medlemmer.