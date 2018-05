Posten kom med pakke med narko - politiet fulgte efter

Onsdag 16. maj 2018 kl: 10:44

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det fik betjentene til at aflægge modtageren af pakken et besøg. Da de kom indenfor, kunne betjentene konstatere en lugt af afbrændt cannabis, og de ransagede derfor adressen.Ved ransagningen fandt de et ikke ubetydeligt kvantum amfetamin, hash, joints samt en strømpistol. Den 45-årige blev sigtet for videresalg af narkotika samt for overtrædelse af våbenloven. Der venter ham sandsynligvis en længere fængselsstraf.