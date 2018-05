Lastbil-anlæg på Avedøre Holme skifter mærker

Tirsdag 15. maj 2018 kl: 12:34

Samdrift og fælles ledelse

Af: Redaktionen For kun to måneder siden overraskede MAN-forhandler HE Jørgensen A/S i Dalby på Sydsjælland den danske lastbilverden, da det blev annonceret, at HE Jørgensen havde overtaget samtlige aktiviteter i Nyscan-koncernen - inklusiv seks værkstedsanlæg i Storkøbenhavn og på Sjælland. Nu er Nyscans tidligere domicil på Avedøre Holme i København igen genstand for en overraskende handel, idet MAN Truck & Bus og HE Jørgensen har indgået en aftale, som betyder, at MAN Truck & Bus køber lastbilanlægget på Avedøre Holme.Aftalen mellem MAN Truck & Bus Danmark A/S og HE Jørgensen, som er MAN’s største forhandler, betyder, at en vigtig strategisk brik er faldet på plads. MAN Truck & Bus får med anlægget på Avedøre Holme et vigtigt brohoved i Storkøbenhavn, mens HE Jørgensen kan koncentrere sig om at drive virksomhed på hjemmebanen på Sjælland.MAN Truck & Bus har hele vejen igennem været positiv omkring HE Jørgensens overtagelse af Nyscan, selvom overtagelsen principielt intet har med MAN-forretningen at gøre.- Det faktum, at vores største MAN-forhandler har overtaget Nyscan-koncernen, og dermed seks lastbilanlæg med tilhørende autoriseret forhandling og service af Iveco, samt autoriseret service af Scania, vidner om at vi i HE Jørgensen har en stærk og visionær forhandler, som med købet af Nyscan har konsolideret sin forretning, siger MAN’s administrerende direktør, Niels-Jørgen Toft Jensen, der fortsætter:- København er naturligvis en vigtig strategisk base for MAN. Vores anlæg i Greve kører i dag på fuld kapacitet i toholdsskift og en mulig udvidelse af værkstedskapaciteten i Greve, i form af en tilbygning af flere værkstedsbaner, har længe været på tegnebrættet. Nu kan vi droppe disse planer og i stedet udnytte en markant forøget værkstedskapacitet med overtagelsen af anlægget på Avedøre Holme.For at udnytte de fulde synergier med overtagelsen af anlægget på Avedøre Holme vil MAN Truck & Bus køre de to værksteder med fælles værkstedsledelse. Målet er at sikre kunderne en hurtig adgang til service med fælles bookingsystem, ligesom reservedelsforsyning og lagerstyring også vil indgå som fælles projekt.På denne måde vil MAN sikre fuld udnyttelse af kapaciteten til fordel for kunderne i Københavnsområdet.