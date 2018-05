Busproducent vil lave lastbiler

Mandag 14. maj 2018 kl: 10:24

El plus gas









Af sikkerhedshensyn har førerhuset kun dør i passagersiden og rummer plads til chaufføren og to renovationsarbejdere. Ind- og udstigningshøjden er beskedne 350 mm med aktiveret håndbremse takket være kneeling-funktion på det fuldt luftaffjedrede chassis. Bortset fra bagakslen, der er en traditionel navreduktionsbagaksel fra Fiat Power Train, er samtlige komponenter i den elektriske drivline hentet fra Irizars el-busser.





Ikke kun en ”showcase”

Irizar understreger, at ie truck ikke kun er en ”showcase”, der skal vise, hvordan hele Irizar-gruppen er klar til ”e-mobility” - lige fra ladestationer over elektriske drivliner og egenproducerede karrosserier og førerhuse til efterfølgende service- og vedligeholdelse. ie truck skal markedsføres mod private og offentlige kunder, der i stigende grad satser på bæredygtig bustransport med el-busser.





De store, europæiske lastbilproducenter, der i parentes bemærket selv arbejder på højtryk med mere eller mindre elektriske lastbiler baseret på samme platforme som deres dieseldrevne brødre, behøver nok ikke frygte konkurrencen fra Irizar ie-truck. Dels er de selv godt på vej med ”e-mobility”-løsninger, og dels bliver Irizar’s produktionskapacitet for ie truck på maksimalt et par hundrede enheder om året, når serieproduktionen efter planen går i gang til næste år.



Af: Redaktionen Ved indvielsen af en ny fabrik til produktion af el-busser i Spanien i weekenden løftede Irizar sløret for en elektrisk lastbil, der skal produceres side om side med Irizars elektriske busser. Irizar kalder sin nye el-lastbil for ”ie truck” for at understrege det tætte slægtsskab med Irizars produktprogram af elektriske ”ie bus” og ”ie tram”. Den el-drevne lastbil er primært udviklet til renovations- og distributionskørsel i byerne og er i første omgang præsenteret i en 6x2-version på op til 28 tons totalvægt.ie truck er udstyret med en el-motor, der får sin energi fra tre store batteripakker på chassiset. Batterikapaciteten giver ca. 50 km kørsel. Men til kørselsopgaver, som for eksempel renovationskørsel med en tung, energikrævende komprimator, kan ie truck desuden udrustes med en 8-liters gasmotor fra Fiat Power Train (Iveco).