Fremtidens udgave af Rejseplanen starter i Nordjylland

Mandag 14. maj 2018 kl: 09:45

Mere end bus og tog

Kort om MinRejseplan

Den nye app, MinRejseplan, kan downloades til iPhone via App Store og til Android via Google Play

I første omgang virker de nye transportmidler i MinRejseplan kun i Nordjylland

Nordjyderne kan med MinRejseplan fremsøge andre transportformer end den almindelige kollektive trafik og derfor søge og booke ture med taxi’er, GoMore og Plustur

Fra årsskiftet er strategien at Rejseplanen udbreder funktionerne til resten af landet

Fakta om Rejseplanen

90 procent af danskerne kender Rejseplanen, mens 75 procent af danskerne bruger Rejseplanen

Rejseplanen viser over 38 millioner rejseopslag hver måned

På enkeltstående travle dage stiger rejseopslagene med cirka 30 procent, så der vises op til 1,7 millioner rejsesøgninger. Det kan eksempelvis være ved snestorm eller uforudsete hændelser i trafikken

Rejseplanens app er downloadet over 3,5 millioner gange

Af: Redaktionen Nordjyllands Trafikselskab (NT) satte sidste år et nyt skel, da selskabet som det første kollektive trafikselskab i Danmark indgik samarbejde med den private samkørselstjeneste GoMore. Det blev ét i rækken af flere nye samarbejder i Nordjylland, som har ført til lanceringen af MinRejseplan.Der er tale om en ny og udvidet udgave af Rejseplanen, som den vil se ud i fremtiden. Min Rejseplan kan på overskuelig vis skal samle alle transport- og mobilitetsformer fra forskellige leverandører på ét sted til gavn for de rejsende.- Vores altoverskyggende mål er at sikre god mobilitet for nordjyderne - uanset om man er bosat i byen eller på landet. Det er selvsagt en udfordring i en region som vores, hvor vi har mange tyndt befolkede områder, som skal forbindes med resten af Danmark. Derfor er vi de seneste år gået helt nye veje for at styrke mobiliteten og den trafikale sammenhængskraft, og det har ikke mindst omfattet en inddragelse af både private og offentlige trafikaktører i trafikplanlægningen, siger bestyrelsesformand i NT, Nuuradiin S. Hussein.Med MinRejseplan bliver folk i Nordjylland nu tilbudt en bred vifte af transport- og mobilitetsformer, når de søger på en rejse inden for den nordjyske region. Rejseforslagene rækker langt udover den almindelige kollektive trafik som bus og tog og omfatter blandt andet Plustur, samkørsel gennem GoMore og taxi’er.- Vores partnerskaber med aktører på tværs af det offentlige og private er på sin vis blevet startskuddet til en helt ny måde at anskue den kollektive trafik i Danmark på, hvor vi samarbejder om at favne nye teknologier og services, der nemt og bekvemt kan flytte folk fra A til B. Vi betragter med andre ord ikke andre trafiktilbud som værende konkurrerende, men supplerende for den service, vi er sat i verden for at tilbyde og løbende udvikle, siger administrerende direktør i NT, Thomas Øster.- Det er den grundlæggende vision bag dette nytænkende projekt, som ligger til grund for lanceringen af MinRejseplan, og vi er stolte af at være initiativtager såvel som foregangsregion på området, siger han videre.Ud over at give brugerne overblik og prisinformation om alle tilgængelige transportformer kan MinRejseplan også vise forskellige løsningsmuligheder for rejsen via forskellige leverandører. Det betyder, at en rejsende fra Skagen til Aalborg kan blive tilbudt en række både private og offentlige transportmuligheder gennem MinRejseplan. Alt afhængig af rejsetidspunkt og tilgængelighed kan det derfor være både et GoMore-lift, en Plustur, en taxi, bus og tog - eller en kombination heraf, som vil blive foreslået i MinRejseplan.

