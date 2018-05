Togene hos DSB kørte overskud hjem i første kvartal

Onsdag 9. maj 2018 kl: 13:52

ME-lokomotiverne, der i begyndelsen af året blev taget ud af passagerdrift på grund af akselproblemer, genindsættes efterhånden som akslerne udskiftes eller repareres

Fortsat markant vækst i salget af Orange-billetter

Vellykket implementering af ny mere enkel struktur for takster i Jylland og på Fyn

Tillægskontrakt reducerer kontraktbetalingen til DSB med cirka 50 millioner kroner i første kvartal

Stabil kundetilfredshed på trods af de gener kunderne på strækningerne mellem København og Kalundborg henholdsvis Nykøbing Falster har haft på grund af problemerne med ME-lokomotiverne

Robust økonomi

Af: Redaktionen DSB oplyser, at antallet af solgte rejser i årets første kvartal var 5 procent lavere end i 2017. Det skyldes ifølge DSB hovedsageligt en nedgang i antal rejser i S-tog på grund af sporarbejder samt påskens placering i forhold til sidste år.Derudover påpeger DSB følgende:- Det er tilfredsstillende for os og vore kunder, at punktligheden gennem hele første kvartal ligger på et højt niveau. Dog har de mange kunder i den sjællandske regionaltogstrafik beklageligvis oplevet betydelige gener på grund af problemerne med de aldrende ME-lokomotiver, sigerFlemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.DSB opnåede i 1. kvartal et resultat før skat på 114 millioner kroner korrigeret for poster af engangskarakter. Det er 66 millioner kroner bedre end i samme periode i 2017, hvor resultatet korrigeret for poster af engangskarakter udgjorde 48 millioner kroner.Det korrigerede resultat er præget af faldende passageromsætning og reduceret kontraktbetaling, hvilket dog mere end opvejes af lavere driftsomkostninger, som i første kvartal blandt andet er positivt påvirket af en effektivisering af administrationen med cirka 100 færre stillinger samt et reduceret pensionsbidrag vedrørende tjenestemænd.Den rentebærende gæld er nedbragt med 399 millioner kroner i forhold til 31. december 2017 og med 1.497 millioner kroner i forhold til 1. kvartal 2017.Samlet set er der ifølge DSB i lighed med de senere år overskud og en grundlæggende sund økonomi.