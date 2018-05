Salget af nye varebiler er faldet

Onsdag 9. maj 2018 kl: 13:24

Af: Redaktionen I årets fire første måneder er der kommet 10.686 varebiler på vejene. Det er knap 900 færre end i samme periode sidste år, hvor tallet var på 11.601. I procent er der tale om en tilbagegang på 7,89 procent.Der er nogle mindre udsving mellem de forskellige vægtklasser. For varebilsklassen op til og med 2.500 kg totalvægt blev salget på 936, hvilket er et halvt procentpoint over sidste års salg i denne vægtklasse. Denne klasser står for omkring 32 procent af varebilsmarkedet. For vægtklassen 2.501 - 3.499 kg i totalvægt blev salget på 1.383 varebiler i april. Denne vægtklasse tegner sig for omkring 48 procent af varebilerne. I vægtklassen på 3.500 kg blev der solgt 570 varebiler i april. Denne del af varebilerne udgør omkring 20 procent af markedet.