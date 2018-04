Europæisk tankkort kan bruges hos norskejet olieselskab

Onsdag 25. april 2018 kl: 12:23

Om DCC Energi og netværket af Shell stationer

DCC Energi er en hastigt voksende energikoncern, som forsyner Danmark med en bred vifte af brændstoffer og energiprodukter

Selskabet er den største forhandler af produkter fra Shell og Gulf og driver netværket af Shell tankstationer i Danmark

DCC Energi omsætter årligt for ca. 7 milliarder kroner og har ca. 125 ansatte

Af: Redaktionen For transportører, der anvender euroShell Card, betyder det, at deres Shell-brændstofkort med ét slag giver adgang til over 160 anlæg i Danmark. Dertil kommer flere tusind Shell truckstationer i Europa, hvor kortet også kan bruges.DCC Energi og YX er fortsat konkurrenter, når det gælder kontakten med kunderne, men initiativet over for den tunge vejtransport indvarsler en ny tilgang til at sætte fokus på effektivitet og udnytte synergier i brændstofbranchen.- Aftalen med YX Truck giver nogle interessante, nye muligheder for euroShell kunder, der opererer inden for den tunge vejtransport. Ud over vores egne truckstationer kan de nu også tanke på YX Trucks netværk og betale med deres euroShell kort. Det gør livet lettere for chaufførerne ude på vejene, siger Christian Heise, der er administrerende direktør i DCC Energi.Muligheden for at benytte euroShell Card på YX Trucks netværk i Danmark omfatter alene kortkunder inden for den tunge vejtransport.euroShell kortet henvender sig til erhvervsmarkedet og giver blandt andet transportbranchen en række fordele og en nem og sikker betalingsløsning. Med kortet følger et brugervenligt onlinesystem, som samler kortadministration og forbrugs- og betalingsoverblik et sted.