- Vi arbejder konstruktivt på at nå et stærkt forhandlingsresultat

DIREKTØR FOR TRANSPORTORGANISATION:

Mandag 16. april 2018 kl: 12:12

Af: Redaktionen I øjeblikket er det EU-Kommissionens vejpakke, der fylder i arbejdet, og det ventes, at EU-Kommissionen onsdag 2. maj 2018 offentliggør sit tredje og sidste vejpakkeudspil.









- I ITD arbejder vi konstruktivt på, at der nås et stærkt forhandlingsresultat om vejpakken, som kan samle landene i EU. For os er det afgørende, at alle europæiske regler skaber fair og lige konkurrencevilkår for alle virksomheder i EU. De skal være klare, så de fortolkes ens, og de skal kunne kontrolleres og håndhæves effektivt af myndighederne, siger Carina Christensen.







