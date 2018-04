- Rumænsk chauffør sagsøger norskejet transportvirksomhed for 1,8 millioner kroner

Torsdag 12. april 2018 kl: 16:12





Emilian Tudor Jetzi har ifølge Fagbladet 3F forklaret, at han sammen med andre østeuropæiske chauffører, som også arbejdede i transportvirksomheden, blev samlet i Slovakiet, hvorfra de med bus blev kørt til Danmark for at køre lastbil i to til fire måneder af gangen i Danmark, Norge og Sverige. Emilian Tudor Jetzi har forklaret, at han aldrig i de seks år, han arbejde for Bring, transporterede gods i Slovakiet. Han har også forklaret, at arbejdet begyndte og sluttede i Kastrup i Danmark.









Efter arbejdsperioden måneder blev de transporteret hjem igen, så de kunne holde fri i et par uger.









Den rumænske chauffør har forklaret, at han og andre chauffører stort set kun kørte i Skandinavien, og at de overnattede i lastbilernes førerhuse.









Omvendt har Bring Trucking's slovakiske direktør, Martin Luptak, forklaret, at chaufførerne var ansat i Slovakiet, aflønnet efter Slovakisk aftaler og betalte skat i Slovakiet.









Københavns Byret ventes at træffe afgørelse om, hvorvidt sagen kan fortsætte i Danmark, i løbet af fire uger.