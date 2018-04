Den svenske distributionsbil er helt elektrisk

Torsdag 12. april 2018 kl: 12:16

Fakta om den nye FL

Der er tale om en 100 procent eldreven lastvogn til distributionskørsel, renovationskørsel og andre anvendelser i bymiljøer med totalvægt på 16 ton

Drivlinen består af en 185 kW elmotor med en maksimal effekt på 130 kW ved kontinuerlig drift. Det maksimale drejningsmoment på elmotoren er på 425 Nm. Det maksimale moment på bagakslen er på 16 kNm

Drivlinen består ud over el-motoren af en to—trins transmission, kardanaksel og bagaksel

Energilagringen sker i 2-6 litium-ion-batterier med en samlet kapacitet på 100–300 kWh

Rækkeviddeen er angivet til op til 300 km

Opladningen er AC-opladning via hovedforsyningen (22 kW) eller DC-hurtigopladning via CCS/Combo2 til op til 150 kW

Opladningstiden er fra afladede til fuldt opladede batterier 1-2 timer ved hurtigopladning (DC-opladning), og op til 10 timer ved opladning om natten (AC-opladning) med maks. batterikapacitet på 300 kWh

Af: Jesper Christensen - Vi er utroligt stolte over at kunne præsentere den første i en serie af 100 procent el-drevne Volvo-lastvogne, der er klar til almindelige trafikforhold. Med denne model gør vi det muligt for de byer, der ønsker en bæredygtig byudvikling, at udnytte de fordele, som transporter med eldrevne lastvogne giver, siger Claes Nilsson, der er administrerende direktør hos Volvo Trucks.Elektriske lastbiler giver ud over forbedret luftkvalitet og lavere støjniveau også friere hænder til at planlægge boligområder og infrastruktur, end det er muligt i øjeblikket. En eldreven lastvogn uden udslip fra udstødingen kan bruges i indendørs terminaler og i miljøzoner. Deres lave støjniveau giver mulighed for at udføre mere arbejde om natten, så vejene belastes mindre om dagen.Volvo Trucks peger på, at der er en betydelig markedsinteresse for eldrevne lastvogne. Mange potentielle kunder har spørgsmål om de muligheder, der skabes med den nye teknologi, og hvad det kan betyde for deres drift.- For at gøre overgangen så sikker og smidig som muligt tilbyder vi helhedsorienterede løsninger, der er baseret på hver enkelt kundes individuelle behov vedrørende kørselscyklusser, lastkapacitet, driftstid, rækkevidde og andre parametre, siger Jonas Odermalm, der er produktstrategichef for Volvo FL og Volvo FE hos Volvo Trucks.- En sådan løsning kan omfatte alt fra ruteanalyser og batterioptimering til service og finansiering. Volvo Trucks har et tæt samarbejde med adskillige leverandører af opladningsudstyr. Som altid er målet at tilbyde kunderne en høj driftstid og produktivitet, siger han videre.Volvo Groups samlede ekspertise inden for eldrevne transportløsninger danner grundlaget for den nye elektriske mulighed fra Volvo Trucks. Søsterselskabet Volvo Busser har eksempelvis solgt over 4.000 eldrevne busser siden 2010. Den teknologi, der bruges til fremdrift og energilagring i Volvo FL Electric, er blevet grundigt gennemtestet lige fra start og understøttes af Volvo Trucks' omfattende netværk for salg, service og reservedelsforsyning.- Vi ved af erfaring, hvor vigtigt det er, at byerne, energiforsyningsselskaberne og køretøjsproducenterne samarbejder, for at en elektrificering i større skala kan blive virkelighed. Med gode incitamenter, aftalte standarder og en langsigtet strategi for byplanlægning og udvidelse af infrastrukturen til strømdrift kan processen bevæge sig meget hurtigere fremad, siger Jonas Odermalm.Volvo Trucks mener, at det er altafgørende at have en helhedsorienteret tilgang til elektrificeringen af transportsektoren for at kunne håndtere de løbende udfordringer på områder som for eksempel el-produktion og batterier.For at sikre, at råmaterialerne til batterierne udvindes på en ansvarlig måde, samarbejder Volvo Group eksempelvis med netværket Drive Sustainably, som har en særlig funktion, der overvåger dette område.Volvo Group er også involveret i forskellige projekter, hvor batterier fra tunge eldrevne køretøjer genbruges til energilagring.- Alle spørgsmål omkring håndtering af batterier er endnu ikke blevet løst, men både internt i Volvo Group og i samarbejdet med andre aktører arbejder vi aktivt på at føre udviklingen videre og skabe de nødvendige løsninger, siger Jonas Odermalm.De første lastvogne i Volvo FL Electric-serien er taget i brug hos kunder i Göteborg, der er hjemstedet for Volvo Trucks.

















