Tidligere vognmand Svend Aage Barsøe er død

Mandag 16. april 2018 kl: 12:44

Af: Redaktionen

I 1978 overtog Sv. Aa. Barsøe transport- og speditionsfirmaet Knud Hansen International Automobiltransport A/S med afdelinger i både København og i Sverige. Derefter gik Sv. Aa. Barsøe i gang med at udskifte den omfattende vognpark, og det resulterede i den, på den tid, største ordre nogensinde til en dansk Scania-forhandler. Ordren til Diesel-Gaarden A/S lød på 24 nye Scania LB - og LBS 141, 20 køletrailere og samt syv påhængsvogne. Vognparken rundede på et tidspunkt over 100 trækkende enheder, hvorved Sv. Aa. Barsøe var indehaver af den største flåde af eksportbiler i Danmark.









Sv. Aa. Barsøe var en af Danmarks mest respekterede og kendte eksportvognmænd, hvor han i sine velmagtsdage rådede over mere end 100 eksportlastbiler. (Foto venligst udlånt af Bo Christensen, trucknostalgi.dk)









Siden etablerede virksomheden afdelinger i både København, Aarhus, Padborg, Helsingborg og Luxemburg. Vognparken bestod både af tipbiler, tankbiler, presenningbiler og kølebiler, hvormed der blev kørt overalt i Europa.









Sv. Aa. Barsøe trak sig tilbage fra transporterhvervet i 1994 og har siden levet en stille pensionisttilværelse i Gråsten. Han døde 8. april, 90 år gammel, og blev bisat i stilhed fra Rinkenæs Kirke i lørdags.













© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.