Hurtigladere skal holde Norges største el-bus-projekt i stødet

Fredag 6. april 2018 kl: 14:15

Lidt om ABB:



ABB er en teknologisk førende virksomhed med hovedsæde i Schweiz inden for elektrificeringsprodukter, robotter, motorer, industriel automation og elnet

Af: Redaktionen Trondheim satser stort på elektrisk transport. Det lokale bystyre har besluttet at indsætte 35 fuldt elektrisk drevne busser, heraf 25 fra Volvo og 10 fra Heuliez, deer er ejet af Iveco. Busserne skal køre på fire ruter og bliver Norges største el-bus-flådeBegge busmærker vil blive opladet af otte ABB Heavy Vehicle Chargers (HVCs) i et af verdens første projekter, hvor forskellige busproducenter bruger det samme ladesystem. Busserne vil blive drevet af Tide Buss i Trondheim på vegne af Trøndelag Landsting.- Vores samarbejde med ABB gør det muligt for os at levere en løsning af høj kvalitet og stabilitet, og det gør det muligt for busoperatører fra forskellige selskaber at dele lade-infrastruktur, siger Per Olav Hopsø, der er formand for Landstingets transportudvalg i Trøndelag.- Løsningen giver os ikke kun stordriftsfordele og investeringsafkast, men hjælper os også med at understøtte en fremtidsorienteret tilgang til at levere førsteklasses moderne offentlig transport i vores region. Med hjælp fra innovative virksomheder som ABB vil offentlig transport i Trondheim snart være fossilfri, siger han videre.ABB’s HVC 450P ladere, som indsættes, kan oplade elbusserne tilstrækkeligt på tre til seks minutter og yder hver især 450 kW jævnstrøm. Laderne gør brug af OppCharge-standarden, som benytter en mastemonteret pantograf til at forbinde laderne med strømskinner på toppen af elbussen. Laderne vil blive opført ved endestationerne på de fire busruter, som hver har en længde på mellem 12-15 kilometer. Busserne vil blive opladet ved endestationerne inden de returnerer til ruten. I september demonstrerede ABB i Storbritannien OppCharge ladeteknologien med en elektrisk bus fra Volvo, som er identisk med dem, der skal indsættes i Trondheim.- Dette er et fantastisk eksempel på ABB’s engagement i udviklingen af standardbaseret teknologi, der kan understøtte multi-leverandørprojekter i stor skala, siger Tarak Metha, der er President for ABB’s Electrification Products division.- Vi er stolte af vores samarbejde med Tide Buss, som skal give Trondheim en stærk eldrevet infrastruktur. Generelt ser vi en kæmpe efterspørgsel på vores markedsførende ladeløsninger til elektrisk transport, siger Tarak Metha videre.Laderne, som er en del af ABB’s Ability-portefølje af on-line forbundne løsninger, gør det muligt for busoperatørerne at overvåge og tilpasse ladestationerne på afstand og proaktivt vedligeholde udstyret for at sikre optimal drift og oppetid.HVC 450P laderne vil blive leveret i februar 2019 og forventes sat i drift i august.