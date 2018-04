Aarhus Havn skal udvides over de kommende 40 år

Onsdag 4. april 2018 kl: 10:40

Af: Redaktionen Baggrunden for udvidelsesplanerne er, at både Aarhus by og Aarhus Havn er i kraftig vækst. Befolkningstallet stiger, og det samme gør antallet af arbejdspladser og virksomheder. Det øger behovet for transport af gods - både import og eksport, og for Aarhus Havn er nye havnearealer en forudsætning for fortsat vækst og udvikling og et behov, hvis man skal kunne imødekomme kundernes efterspørgsel.- Vi er tæt på at færdiggøre havnens nuværende masterplan fra 1997. Og det er med en vis stolthed på hele virksomhedens vegne, jeg kan sige, at prognoserne og visionen har vist sig at holde. Aktuelt arbejder vi med sidste del, nemlig at flytte færgeterminalen væk fra byen og ud på Østhavnen. Yderhavnen er en forlængelse af Østhavnen, og dermed opfylder den et ønske om, at havnen skal flyttes ud i havet - og væk fra byen, siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.Han understreger, at de nuværende havnearealer stort set er udnyttet, og at Aarhus Havn har afgivet 600.000 kvadratmeter havnearealer til byen. I første omgang ønsker Aarhus Havn en udvidelse på ca. 300.000 kvadratmeter, der udgør første etape (forventes færdig 2030). De to øvrige etaper er på henholdsvis 650.000 kvadratmeter (forventes færdig 2048) og 450.000 kvadratmeter (forventes færdig 2060). Til den tid vil redaktøren på transportnyhederne.dk kunne fejre sin 102 år fødselsdag.De aktuelle væksttal hos Aarhus Havns er tocifrede, og prognoser siger fortsat vækst på både container- og bulkområdet. Desuden er det en gængs opfattelse, at søtransport skal bidrage til at løse trængslen på de danske veje. Derfor må man formode, at endnu mere gods i fremtiden vil blive transporteret med skib i stedet for med lastbil, når det gælder længere transporter.Den miljøvurdering (VVM-undersøgelsen), som Aarhus Havn nu har anmodet om at få sat i gang, skal undersøge alle relevante miljøforhold. Undersøgelsen vil tage flere år, og der vil undervejs komme en række høringsfaser.- Yderhavnen er en forudsætning for byen og havnens fortsatte vækst. Den vil blive placeret i god afstand fra Aarhus by, og samtidig er der mulighed for at give plads til et rensningsanlæg på havneudvidelsen i stedet for ved Tangkrogen. Derfor er jeg overbevist om, at en sådan helhedsløsning vil blive godt modtaget af de fleste. Men selvfølgelig vil der altid være modstand at finde et eller andet sted, siger Jakob Flyvbjerg Christensen.











