Opbygger udvider stærkt på Vestfyn Trækker

Tirsdag 27. marts 2018 kl: 12:19

Af: Redaktionen Sawo er i år placeret lige ved parkeringspladsen og indgangen til selve messen. her vil Sawo vise en række opbygninger både med Hiab-kraner, Sawo-wirehejs, Multilift-kroghejs, Nopa-materiel, Moffett medbringertrucks samt meget mere.På Vestfyn Trækker afholder Sawo igen i år kvalifikationsrunden om at komme med til Hiab-verdensmesterskabet i krankørsel kaldet WCC (World Crane Championship). Banen er helt som de andre år. Det gælder om at få den bedste tid ved gennemkørsel af banen, som består af diverse forhindringer som blandt andet bom og sænkning af dunk ned i en tønde. Lasten er en dunk med vand, som gør det vanskeligt at manøvre præcist.På sidste messe på Vestfyn klarede vognmand Tim S. Hansen banen på 96 sekunder. En tid som bragte ham til verdensmesterskabet i Tyskland og en førsteplads øverst på skamlen. Dermed fik Danmark den anden verdensmester i træk.Verdensmesterskabet afholdes på den store internationale messe IAA i Hannover 22.-23. september 2018, hvor førstepræmien er 20.000 euro til næste Hiab-krankøb og en rejsecheck til kranføreren på 5.000 euro. Andenpræmien er en rejsecheck på 3.000 euro, mens trediepræmien er en rejsecheck på 2.000 euro.Tilmelding skal foregå på salg@sawo.dk. Man skal huske at oplyse hvilke dag, man ønsker at deltage på messen samt eventuel tid. Alle kranførere med krancertifikat, og som er ansat som chauffør ved en vognmand eller entreprenør er velkomne.