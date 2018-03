En forbindelse både til bil og tog vil kunne tjene sig selv hjem igen

KATTEGATKOMITÉEN:

Fredag 23. marts 2018 kl: 10:08

Fakta om genberegningerne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med Vejdirektoratet har offentliggjort en rapport, hvor man har genberegnet økonomien for fast Kattegatforbindelse ved brug af en revideret udgave af Landstrafikmodellen.

Det har resulteret i en rapport, som regner på en fast forbindelse til både biler og tog samt en skønsmæssig vurdering af en ren vejforbindelse.

Konklusionen er, at en kombineret bil- og togforbindelse kræver et statsligt tilskud på 42 milliarder kroner ud over brugerbetalingen, hvorimod en ren vejforbindelse vil kunne betales tilbage med brugerbetaling på 32 år.

Anlægsudgifterne inklusiv 50 procent reserver for en ren vejforbindelse anslås til at være 58 milliarder kroner, mens det anslås at koste 124 milliarder kroner at opføre en kombineret forbindelse

På den baggrund foreslår regeringen og Dansk Folkeparti, at der regnes videre på en ren vejforbindelse, som man regner med vil kunne stå færdig i 2030. Den nærmere undersøgelse forventes færdig i december 2018

I beregningerne er regnet med, at taksten for biler over Kattegat bliver den samme som på Storebælt i dag. Rapporten understreger, at Landstrafikmodellens trafiktal fortsat skal bearbejdes

Af: Redaktionen - Det er meget glædeligt, at der nu er lavet genberegninger af Kattegatforbindelsen, som viser, at der er god økonomi i den, hvis den bygges kun til biler, siger Jens Kampmann, formand for Kattegatkomitéen.Projektet blev ellers skudt ned af den daværende Venstre-transportminister i 2015, hvor en strategisk analyse viste, at forbindelsen ville kræve et statsligt tilskud på 51 milliarder kroner.- Det har til tider været op ad bakke, fordi den strategiske analyse fra 2015 regnede med alt for lave trafiktal. Derfor er det godt, at man nu har revideret beregningsgrundlaget, den såkaldte Landstrafikmodel, så den giver lidt mere realistiske tal. Kattegatkomitéen har hele tiden peget på, at trafiktallene var urealistiske, mens renten og anlægsudgifterne var for høje, siger Jens Kampmann, der understreger:- Vi havde foretrukket en kombineret forbindelse både til tog og biler, som vil muliggøre en rejsetid mellem Aarhus og København på kun én time med tog. Kattegatkomitéen er ved at undersøge rentabiliteten i forbindelsen sammen med en institutionel investor, og det ser ud til, at en forbindelse både til bil og tog vil kunne tjene sig selv hjem igen. Derfor opfordrer jeg til, at man også regner videre på togdelen, når man nu alligevel skal til at regne på vejforbindelsen.