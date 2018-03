Dårlige bremser kostede chauffør kørekortet betinget

Torsdag 22. marts 2018 kl: 09:06

Af: Redaktionen Den 60-årige blev 19. september sidste år vinket ind til kontrol på standset ved Rasteplads Kildebjerg, da han kom kørende ad motorvej E20 over Fyn i vogntog. På rastepladsen blev han og vogntoget kontrolleret af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd - blandt andet kom vogntoget på politiets mobile bremseprøvestand.En test af bremserne viste, at påhængskøretøjet havde en bremsepræstation på 4 procent, selvom det er et lovkrav, at den skal kunne bremse svarende til 50 procent af den tilladte totalvægt. Derudover konstaterede politiet, at markeringslygter på påhængskøretøjet var knuste.¨- Den 60-årige fører nægtede sig skyldig, siger specialanklager Pernille Moesborg, som oplyser, at Retten fandt, at den 60-årige lastbiilchauffør havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at køre med et påhængskøretøj med så dårlige bremser, og at han burde have været klar over, at de ikke virkede, som de skulle. Han blev derfor idømt en bøde på 3.500 kroner samt en betinget frakendelse af førerretten.Den 60-årige modtog dommen.