Når stil er afgørende

Tirsdag 20. marts 2018 kl: 11:27

Af: Redaktionen Den nye bil er bevidst designet i Old School-stil med lavt tag, lodrette rør og rene linjer. Stiholts Aalborg-afdeling har stået for opbygning med heldækkende alu-dørk, G-strenge, hydraulikanlæg med tank bag førerhuset og integrerede lys- og luftslanger til trailer, rør, chassis-bjælke bag skamlen, klassisk tagbagagebærer mm. Bilen er leveret med fabriksmalet førerhus, mens Nordjysk Autolakering i Sæby har sørget for den øvrige lakering, og Brande Autosadelmageri har stået for en omgang klassisk busplys.







Hydraulikanlægget er bygget, så bilen både kan køre med tiptrailer og walking floor-trailer. I øjeblikket hænger trækkeren på en tre-akslet tiptrailer - oftest med korn- og foderstoffer i kassen.





Casper Birkelund kører over det meste af Jylland og bor i bilen det meste af ugen. Derfor kan det måske undre nogle, at han ikke valgte det høje tag. Men trods sine 180 cm kan han alligevel stå oprejst i førerhuset. Samtidig glæder den stilbevidste chauffør sig over, at førerhuset har præcis samme højde som kassen på tiptraileren til gavn for vogntogets aerodynamik. At den klassiske tagbagagebærer og tagskiltet trækker lidt i den modsatte retning, er Casper Birkelund helt bevidst om, for det må godt koste lidt at køre den gode stil.









Far og søn har tidligere kørt DAF og egentlig været godt tilfredse med det. Casper Birkelund er dog udlært lastbilmekaniker hos Stiholt, så han fik overtalt sin far til at prøve med et par Södertälje-vibratorer, og det har ingen af dem fortrudt. Casper Birkelunds tidligere bil var en brugt Scania R 730, så den nye R 500 kan lyde som noget af en nedgradering. Casper Birkelund er dog vildt imponeret over både trækkraft, komfort og brændstoføkonomi i den nye R 500, så han savner ikke 730'eren.





Ud over at være udlært lastbilmekaniker har Casper Birkelund også været en tur på vognmandskursus, så han er klar til at få sit navn på de grønne tilladelser, hvis eller når Torben Birkelund ønsker at trappe lidt ned og overlade rattet til hele forretningen til sin søn.







© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.