Vognmand er blevet sagt op

Fredag 16. marts 2018 kl: 12:48

Af: Redaktionen Derfor besluttede REFA i januar at opsige samarbejdet med HCS med udgangen af januar.- Vi har forsøgt at hjælpe HCS i gang på alle mulige måder. Siden den nye ordning trådte i kraft har vi arbejdet på, at få tingene til at fungere. Vi har haft en løbende dialog, vi har forhandlet og holdt adskillige møder. Vi har udvist stor tålmodighed og givet HCS snart fire måneder til indkøring af den nye indsamling, selv om de ifølge kontrakten kun har to måneder. Vi har ansat ekstra personale i vores Renovationsservice for at behandle de mange klager fra borgerne. Vi har også udvidet åbningstiden på Miljøcenter Hasselø, hvor REFA modtager de to-kammerede renovationsbiler med papir, glas og metal til genbrug. Alt sammen for at hjælpe HCS på vej, siger affalds- og logistikchef Niels-Erik Sakariassen og fortsætter:- Vi må bare konstatere at det ikke har hjulpet. Vi har fortsat mindst 50 klager dagligt, og der er intet, der tyder på, at det bliver anderledes. Derfor er vi nødt til at opsige aftalen og finde en anden renovatør.HCS har seks måneders opsigelse, hvilket betyder, at der skal findes en ny renovatør, som skal overtage opgaven pr. 1. august i år.