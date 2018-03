Litauiske autotransporter med el-biler blev holdt tilbage

Fredag 16. marts 2018 kl: 08:41

Af: Jesper Christensen Geir A. Mo, der er direktør i den norske vognmandsorganisation, NLF, siger, at han bliver oprørt over sådan en sag. Han kalder det næsten tragikomisk, at Tesla, der producerer trafiksikre og miljøvenlige el-biler, åbenbart ikke stiller krav til hverken trafiksikkerhed eller miljøstandard, når Tesla-biler skal transporteres.







Geir A. Mo fremhæver, at de tilbageholdte litauiske lastbiler var ældre modeller med Euro 3-motorer. Euro 3-standarden, der blev indført for 18 år siden i 2000, blev afløst af Euro 4 i 2005, af Euro 5 i 2008 og Euro 6 2014.





Biler med Euro 3-motorer udleder til gange så mange skadelige partikler, som dagens Euro 6-motorer, mens NOx-udslippet er over ti gange så højt.

Tesla Norge oplyser i forbindelse med sagen om de fire litauiske autotransportere, at de vil følge op på sagen.



