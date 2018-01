Trafikken til de danske øer sætter rekorder

Tirsdag 9. januar 2018 kl: 18:34

Rederiet Færgens trafiktal for 2017 viser vækst for færgetrafikken til Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland. (Foto: Færgen)

Af: Redaktionen For fjerde år i træk kan rederiet Færgen notere vækst i færgetrafikken til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland. For tre af de i alt syv ruter er der tale om trafikrekorder.

- Vi er vidne til en solstrålehistorie for dansk turisme og ikke mindst for udviklingen i yderområderne i Danmark. Vi kan konstatere, at danskerne i højere grad end tidligere holder ferie i deres eget land, og at øerne er ekstremt populære. Øernes turismeprodukt og prisreduktionerne uden for højsæsonen passer perfekt ind i et ændret rejsemønster, hvor vi generelt rejser oftere, men kortere. Bemærkelsesværdigt er det også, at vi kan se vækst i trafikken for alle trafikformer,” siger Lindy Kjøller.





Han henviser i den forbindelse til, at trafikvæksten til øerne fælder både antallet af overførte passagerer, personbiler, lastbiler og busser. Branchens primære trafikparameter i form af antallet af overførte personbiler viser, at i alt 1.194.700 personbiler blev overført via rederiet Færgens syv ruter i 2017. Det er en stigning på 6,3 procent sammenlignet med 2016. Særligt markant er væksten på ruterne Ystad-Rønne, Kalundborg-Samsø og Esbjerg-Fanø, hvor færgetrafikken aldrig har været større end i 2017.





Ligeledes er antallet af overførte passagerer i vækst for alle øer, som rederiet Færgen sejler til. Her ligger det samlede tal på 4.466.001 passagerer, hvilket er en vækst på 4,3 procent sammenlignet med 2016. Derudover er antallet af overførte lastvogne steget med 0,7 procent, mens antallet af overførte busser er steget med 5,2 procent i sammenligning med 2016.





Også for de færgeruter, som ikke er drevet af turisme, er der tale om fremgang. Således viser genvejsruterne Spodsbjerg-Tårs mellem Langeland og Lolland samt Bøjden-Fynshav mellem Fyn og Als vækst i trafiktallene. En udvikling der formentlig har at gøre med at danskerne er trætte af kø og trængsel på motorvejene og i stedet vælger færgevejen som alternativ.





Derudover oplyser Lindy Kjøller, at Færgen kan konstatere en tydelig afledt effekt af de politiske bestemte prisnedsættelser på færgebilletter uden for højsæsonen til en række danske øer.





- Trafikken til øerne er vokset markant uden for højsæsonen, efter at billetterne til øerne er blevet sat mærkbart ned. Men nok så vigtigt har prisreduktionerne medført, at også trafikken i højsæsonen er vokset. Danskerne er i høj grad blevet ekstra opmærksomme på øerne, og det er præcis den form for positive spiral, der er med til at skabe jobs og udvikling i de små samfund, siger Lindy Kjøller.





Prisnedsættelserne på færgebilletter uden for højsæsonen til en række danske øer blev sat i gang 1. september 2016. Der var tale om markante reduktioner på op til 53 procent i forhold til normalen.





Som yderligere forklaring på fremgangen peger Lindy Kjøller på en stor stigning i kvaliteten af øernes turismeprodukt inden for blandt andet gourmet, kulturelle events, gode forhold til aktive ferier - og ikke mindst den ro og idyl, der samlet set kendetegner de danske øer. Således viser Færgens interne kundeundersøgelser, at netop disse parametre er afgørende for danskernes valg af deres eget land som feriedestination. Ligeledes er alle Færgens ruter blevet omfattet af Brobizz-ordningen, hvilket har gjort indtjekning lettere og færgeoplevelsen som sådan mere fleksibel.





Om Færgen

Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland via i alt syv forskellige ruter.

Færgen står desuden bag bookingportalen Dansk Ø-ferie, der samler alle de bedste oplevelser på de danske øer ét sted og gør det muligt at booke både transport, ophold og oplevelser hjemmefra. Det sker blandt andet via såkaldte ø-hop, hvor ophold på flere øer kombineres og kan finde sted under én og samme rejse.

























