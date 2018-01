Dansk transportvirksomhed er varmet op til kølede transporter

Fredag 5. januar 2018 kl: 12:29

Af: Redaktionen - De favorable markedsvilkår, vi oplever i øjeblikket, har gjort brasilianske produkter meget konkurrencedygtige. Det betyder, at vi har oplevet en stigning indenfor eksport af reeferprodukter i 2017. Vores håb er, at vi kan fortsætte udviklingen i 2018. Derfor har vi stort fokus på at promovere vores forretning, siger Priscilla Souza, der er kontorchef hos Blue Water i São Paulo.Da Priscilla Souza og kollegaen Caroline Varandas fra São Paulo-kontoret besøgte en af verdens førende fødevaremesser, Anuga, var formålet at promovere Blue Water for at øge transportkoncernens del af den brasilianske eksportvolumen. Der var udstillere fra hele verden, og den brasilianske landbrugsminister deltog også for at promovere Brasilien og brasilianske fødevarer.- Det var en rigtig god udstilling for os. Vi mødte en lang række kunder og diskuterede forretningsmuligheder med dem. Det er altid en fordel at mødes med kunderne personligt, da det giver os mulighed for at opbygge og styrke de personlige relationer og opbygge tillid. Efter udstillingen er det lykkedes os at indgå aftaler. Vores håb er, at vi kan øge volumerne yderligere i 2018, siger Priscilla Souza.Siden Blue Water Säo Paulo blev etableret i 2003, har kontoret opbygget en stærk position som transportudbyder indenfor brasiliansk reefer-eksport af fjerkræ, oksekød og grisekød til Vestafrika, Europa og resten af verden.