Transportorganisation vil have tænd lyset i slukkede elektroniske trafiktavler

Fredag 15. december 2017 kl: 14:03

Af: Redaktionen Baggrunden for opfordringen er, at Vejdirektoratet i marts slukkede for elektroniske informationstavler på motorvejene. Den midlertidige pulje, der var afsat til finansieringen, blev ikke forlænget, og dermed var det slut med opdateringer om udrykningskørsler, bilkøer og ændringer i hastighedsbegrænsningerne. Oplysninger kan have en positiv effekt på både trafiksikkerhed og trafikafvikling.ITD konstaterer, at VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti ikke har sat penge af på finansloven for 2018 til at tænde for tavlerne igen. Og det ærgrer ITD.- I ITD havde vi set frem til, at der på finansloven for 2018 blev afsat midler til fortsat drift og udvikling af de elektroniske trafiktavler. Det er desværre ikke sket. Vi opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt sikrer den fortsatte drift og arbejder videre med at udvikle systemerne, så man på sigt også kan arbejde med for eksempel dynamisk hastighedsregulering og variable overhalingsforbud, siger Jørn-Henrik Carstens, der er chefkonsulent i ITD.





Udover at bidrage til øget trafiksikkerhed og en hensigtsmæssig afvikling af trængselsproblemerne, kan tavlerne også indgå som et led i den løbende teknologiudvikling og digitalisering på infrastrukturområdet.





- Der er et stigende krav til transportsektoren om at gøre transporten mere sikker, effektiv og bæredygtig. Samtidig fører den teknologiske udvikling og innovation i branchen til et stigende behov for nye digitale tjenester. Hvis Danmark skal gribe de muligheder, som udviklingen medfører, kræver det, at vi er i front med at benytte de digitale redskaber, og så er det altså en rigtig dårlig ide at afvikle de elektroniske trafiktavler, siger Jørn-Henrik Carstens.





ITD vil i dialog med de relevante politikere for at finde finansieringsmuligheder. En mulighed kunne være puljen i Finansloven for 2018 til mindre initiativer på transportområdet, som udmøntes af aftaleparterne og målrettes mindre transport- og infrastrukturinitiativer. Der er afsat 50 millioner kroner årligt i 2018 og 2019.





