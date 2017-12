Ny taxilov skaber uklarhed om overenskomster

Af: Redaktionen Et flertal bestående af Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti fortolker den nye taxilovs paragraf 10, som at de tre nuværende landsdækkende overenskomster på taxiområdet alle er repræsentative, da de er indgået af repræsentative arbejdsmarkedsparter. Derimod mener et mindretal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet, at det er niveauet for overenskomsterne, der skal gælde, og at man vil have retstilstanden tilbage til før Nortra-dommen, som gjorde op med den daværende praksis om løn- og arbejdsvilkår i forhold til, hvad der kunne betegens som gældende overenskomster.ITD Arbejdsgiver, der blev etableret som arbejdsgiver for et par års iden, og som organiserer et mindre antal vognmandsvirksomheder, mener, at det er en meget uheldig situation.



- I forarbejdet til loven kan vi se, at politikerne ikke er enige om, hvad de faktisk har vedtaget, og det er noget kludder. For det skaber usikkerhed om, hvordan loven skal efterleves, og det kan ingen parter være tjente med, siger direktør i ITD Arbejdsgiver, Trine Schiørring Plesner.





Efter hendes mening, er der slet ikke behov for, at politikerne blander sig i den danske model og laver micromanagement på området.





- Man skal ikke i Folketinget beslutte, hvilken overenskomst der skal gælde for et område. Det skal arbejdsgiverforeninger og fagforeninger selv forhandle. Sådan laves der landsdækkende overenskomster, der sikrer ordentlige vilkår for løn, pension og arbejdstid, siger Trine Schiørring Plesner.





Hun frygter, at forslaget på taxiområdet kan føre til, at politikerne vil trække en tilsvarende model ned over vejgodstransporten og derved bestemme, hvilken overenskomst transportvirksomhederne skal følge.





- Lovgivningsmæssigt tilsidesætter man den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler deres overenskomster og bliver enige om løn- og ansættelsesvilkår, som balancerer de to parters interesser. Det er skidt, når politikerne peger på bestemte overenskomster og tvinger en branche til at følge disse uden skelen til, at der findes andre overenskomster, som bygger på andre lønmodeller og for eksempel har højere pensionssats, men lavere ulempetillæg, siger Trine Schiørring Plesner.









Fagforeningen 3F's transportgruppe har indgået overenskomster med fire arbejdsgiverorganisationer, der dækker taxi-området:





Turistoverenskomst med ATV

Turistoverenskomst mellem 3F og ATV Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd under DI for turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, lærlinge/elever og andre



Turistoverenskomst med TA under Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Turistoverenskomst mellem 3F og TA Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening under Dansk Erhverv Arbejdsgiver for turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, lærlinge/elever og andre



Taxaoverenskomst med ATD

Overenskomst mellem 3F og ATD Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark under DI for taxikørsel



Taxaoverenskomst med ATAX

Overenskomst mellem 3F og ATAX Arbejdsgiverforeningen for Taxabranchen for erhvervsmæssig persontransport



(Kilde: 3F)











