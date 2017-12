Vognmand i Randers har nyt MANskab på plads

Torsdag 14. december 2017 kl: 12:06

Lygtebom inklusiv fire LED-fjernprojektører og to Michelin-mænd

To trykluftshorn

Diverse arbejdslys hele vejen rundt om bilen

Slingerlygter for og bag

Indfarvet kølergitter samt spejle

Blå dioder i kabinen

Røde dioder langs spoileren

Af: Redaktionen Den nye pusher-trækker er en veludstyret bil fra lageret. Den har udstyr som ACC (Adaptiv Cruise Control), luftfyr, multifunktionsrat, MAN EfficientCruise, LED-for og baglygter.Da det var en lagerbil, var leveringstiden kort. Men kunden ville gerne have lidt mere, så MAN’s værksted i Aarhus monterede efter kundens ønske:Derudover har kunden selv sørget for at få bilen beklædt med stafferinger og logo med reflekterende effekt, så den er svær at overse ude på landevejene.Det er salgskonsulent i Tilst, Peter Østerby, der har stået for leveringen af den nye bil.Randers Transport beskæftiger sig med mange typer transport - lige fra godstransport over kurértransport til privatflytninger.