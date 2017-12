Politisk flertal præciserer løn- og arbejdsvilkår i den nye taxi-lov

Fredag 8. december 2017 kl: 12:38

"Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst, indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område".



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Paragraf 10 i den kommende taxi-lov vil efter andenbehandlingen i Folketingets Transportudvalg komme til at lyde:Ændringen er en præcisering af løn- og arbejdsvilkår og forholdet til overenskomster.Baggrunden for flertallets præcisering er blandt andet en dom afsagt af Højesteret 4. februar 2015. Højesteret underkendte med dommen den hidtidige praksis for udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport ved at godkende en lokal overenskomst som gældende, selvom den ikke svarede til de toneangivende overenskomster på området. Sagen har fået navnet Nortra-sagen.Interesserede kan læse forslaget, som det ser ud efter andenbehandlingen,