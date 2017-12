Den norske stat vil sælge ud af sine aktier i dansk fragtorganisation

Onsdag 6. december 2017 kl: 14:49

hvor stor indflydelse Posten Norge har på Danske Fragtmænd, hvor det statsejede Posten Norge står til at eje mellem 34 procent af aktierne?

hvordan situationen er med hensyn Posten Norges yderligere opkøb af aktier i Danske Fragtmænd?

hvilke fordele har Danske fragtmænds kunder ved, at Posten Norge er medejer af Danske Fragtmænd?

Af: Jesper Christensen Grunden til, at vi her på transportnyhederne.dk har spurgt Danske Fragtmænd om deres tilhørsforhold til Posten Norge, var Danske Fragtmænds fulde opbakning til transportorganisationen ITD’s henvendelse til EU-Kommissionen om statstøtten til PostNord. For hvordan lyder argumenterne fra en fragtvirksomhed, hvor en stor aktionær er den norske stat, som med Posten Norge er i direkte konkurence med PostNord, der har den danske og svenske stat som aktionærer.Vi spurgte Jørn P. Skov om:Jørn P. Skov tog det sidste spørgsmål først og svarede klart, at Danske Fragtmænds kunder ikke har nogen fordel af, at Posten Norge er medejer af Danske Fragtmænd.- Posten Norge er ved at afhænde sine aktier i Danske Fragtmænd, siger Jørn P. Skov og forklarer, at Posten Norge har skifte strategi siden 2013, hvor den norske virksomhed købte aktieposten i Danske Fragtmænd.Ifølge Jørn P. Skov er der indgået en aftale om, hvordan Posten Norge kommer af med sine aktier til de øvrige aktionærer i den danske fragtkoncern. Det vil tage noget tid, da der er tale om en ret stor aktiepost til en tilsvarende stor værdi.- Posten Norge købte sig ind i Danske Fragtmænd i 2013, fordi de ville lave en international stykgodsvirksomhed, som vi skulle være den danske del af, siger Jørn P. Skov til transportnyhederne.dk.