809 busser er blevet nyregistreret i år

Onsdag 6. december 2017 kl: 11:18

Af: Redaktionen I procent er der tale om en fremgang på lige under 18,3 procent.Tallet stammer fra De Danske Bilimportørers månedlige opgørelse over nyregistrerede biler i Danmark. De Danske Bilimportører peger på, at der er betydelige variationer fra måned til måden og fra år til år. Overordnet set har salget og antallet af nyregistrerede busser været stigende gennem de seneste år.