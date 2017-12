Varebilsalget satte afsted i november

Tirsdag 5. december 2017 kl: 12:14

Af: Redaktionen Det samlede salg af varebiler i 2017 ligger med 32.551 tæt på niveauet fra 2016, hvor der efter 11 måneder var solgt 33.437 varebiler.- Den generelle efterspørgsel fra erhvervslivet på varebiler har været høj og stabil i lang tid, og interessen for at anskaffe nye varebiler er naturligvis forankret i et højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive. Vi er glade for, at forholdene omkring afgifterne og i særdeleshed leasing nu er afklaret, og antagelsen om, at efterspørgslen ville finde tilbage til det høje niveau efter afklaringen, har holdt stik, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør hos De Danske Bilimportører.















